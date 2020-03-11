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Круглый стол о проблемах ПНИ и пресс-показ доккино Mind’s the Limit
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РИА Новости

Круглый стол о проблемах ПНИ и пресс-показ доккино Mind’s the Limit

17:43 11.03.2020 (обновлено: 17:47 11.03.2020)
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16 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный проблемам психоневрологических интернатов.
Участники:
- заместитель председателя Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА;
- исполнительный директор Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности" Марьяна СОКОЛОВА;
- директор Центра "Дом друзей" Лана ЖУРКИНА;
- директор по внешним связям СПбБОО "Перспективы" Светлана МАМОНОВА;
- режиссер и автор сценария фильма "Mind’s the Limit" Андрей ЛОБАНОВ.

В начале встречи состоится пресс-показ документального мини-фильма "Mind’s the Limit", рассказывающего о психоневрологическом интернате №3 Петергофа – месте социальной адаптации и пространстве для творческих экспериментов. Многие получают уход в его стенах до конца жизни, осваивая новые территории в абстрактной живописи и электронной музыке. Для людей, находящихся там, творчество – единственный контакт с внешним миром.
Какова обстановка в психоневрологических интернатах в России? Как улучшить ситуацию в этой сфере? Каковы успешные примеры деятельности профильных заведений в нашей стране и за рубежом?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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