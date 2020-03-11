Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню поэзии

Участники:
- поэт, прозаик, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- поэт, прозаик, главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ;
- поэт, драматург, профессор Литературного института им. А.М. Горького Константин КЕДРОВ;
- президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
Идею празднования Всемирного дня поэзии, способствующего продвижению русского языка, культуры и истории за рубежом, предложил ЮНЕСКО наш соотечественник Константин Кедров. В этом году 21 марта состоится вручение гран-при Национальной литературной премии "Поэт года". В числе кандидатов – известные российские поэты: Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Бахыт Кенжеев, Евгений Рейн, Юна Мориц.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- поэт, прозаик, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- поэт, прозаик, главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ;
- поэт, драматург, профессор Литературного института им. А.М. Горького Константин КЕДРОВ;
- президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
Идею празднования Всемирного дня поэзии, способствующего продвижению русского языка, культуры и истории за рубежом, предложил ЮНЕСКО наш соотечественник Константин Кедров. В этом году 21 марта состоится вручение гран-при Национальной литературной премии "Поэт года". В числе кандидатов – известные российские поэты: Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Бахыт Кенжеев, Евгений Рейн, Юна Мориц.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/