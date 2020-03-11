Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню поэзии

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20 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.