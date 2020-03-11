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Презентация книги "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020"
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РИА Новости

Презентация книги "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020"

15:53 11.03.2020
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23 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Калининград на тему: "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020", приуроченный к выходу в свет одноименной книги коллектива российских и зарубежных авторов.
Участники в Москве:
- директор Института русско-польского сотрудничества, ответственный редактор издания Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Геннадий МАТВЕЕВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим ТРУХАЧЁВ;
- историки Олег НАЗАРОВ, Татьяна СИМОНОВА.

В Калининграде:
- политолог, директор Балтийского исследовательского медиацентра Александр НОСОВИЧ.

Модератор – советник генерального директора МИА "Россия сегодня", редактор издания Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

В ходе мероприятия авторы сборника "Польша в борьбе за Восточную Европу. 1920–2020" — известные историки, политологи и специалисты-международники — расскажут об истории и современном этапе борьбы Польши за региональное доминирование. Сегодня, как и сто лет назад, Варшава вновь пытается объединить регион и противопоставить его России и Западной Европе. На фоне роста стратегического отчуждения между США и ЕС Междуморье – геостратегический проект по объединению под польским лидерством государств Восточной Европы, который был предложен в начале 20 века маршалом Юзефом Пилсудским, – постепенно становится основным орудием Вашингтона, направленным против Евросоюза и России. Тогда эти планы окончились крахом, но необоснованные претензии до сих пор продолжают тревожить умы польских политиков и сеять хаос на Востоке Европы.

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