Презентация книги "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020"

Участники в Москве:
- директор Института русско-польского сотрудничества, ответственный редактор издания Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Геннадий МАТВЕЕВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим ТРУХАЧЁВ;
- историки Олег НАЗАРОВ, Татьяна СИМОНОВА.
В Калининграде:
- политолог, директор Балтийского исследовательского медиацентра Александр НОСОВИЧ.
Модератор – советник генерального директора МИА "Россия сегодня", редактор издания Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В ходе мероприятия авторы сборника "Польша в борьбе за Восточную Европу. 1920–2020" — известные историки, политологи и специалисты-международники — расскажут об истории и современном этапе борьбы Польши за региональное доминирование. Сегодня, как и сто лет назад, Варшава вновь пытается объединить регион и противопоставить его России и Западной Европе. На фоне роста стратегического отчуждения между США и ЕС Междуморье – геостратегический проект по объединению под польским лидерством государств Восточной Европы, который был предложен в начале 20 века маршалом Юзефом Пилсудским, – постепенно становится основным орудием Вашингтона, направленным против Евросоюза и России. Тогда эти планы окончились крахом, но необоснованные претензии до сих пор продолжают тревожить умы польских политиков и сеять хаос на Востоке Европы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Института русско-польского сотрудничества, ответственный редактор издания Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Геннадий МАТВЕЕВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим ТРУХАЧЁВ;
- историки Олег НАЗАРОВ, Татьяна СИМОНОВА.
В Калининграде:
- политолог, директор Балтийского исследовательского медиацентра Александр НОСОВИЧ.
Модератор – советник генерального директора МИА "Россия сегодня", редактор издания Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В ходе мероприятия авторы сборника "Польша в борьбе за Восточную Европу. 1920–2020" — известные историки, политологи и специалисты-международники — расскажут об истории и современном этапе борьбы Польши за региональное доминирование. Сегодня, как и сто лет назад, Варшава вновь пытается объединить регион и противопоставить его России и Западной Европе. На фоне роста стратегического отчуждения между США и ЕС Междуморье – геостратегический проект по объединению под польским лидерством государств Восточной Европы, который был предложен в начале 20 века маршалом Юзефом Пилсудским, – постепенно становится основным орудием Вашингтона, направленным против Евросоюза и России. Тогда эти планы окончились крахом, но необоснованные претензии до сих пор продолжают тревожить умы польских политиков и сеять хаос на Востоке Европы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/