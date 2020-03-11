Презентация книги "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020"

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23 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Калининград на тему: "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020", приуроченный к выходу в свет одноименной книги коллектива российских и зарубежных авторов.