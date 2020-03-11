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Круглый стол о развитии сельских территорий
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РИА Новости

Круглый стол о развитии сельских территорий

11:12 11.03.2020 (обновлено: 12:43 11.03.2020)
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13 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Развитие сельских территорий: ключевые задачи и процессы реализации госпрограммы".
Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана ЛУТ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;
- председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации Юлия ОГЛОБЛИНА;
- руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр ПЕТРИКОВ.

К участию также приглашены:
- депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

В текущем году начинается реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на период до 2025 года. Этот вопрос уже обсуждался на встрече председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села, которая состоялась 3 марта.
Какие ключевые показатели по улучшению качества жизни на селе заложены в программе? Какой объем финансирования предусмотрен на 2020 год? Как будут распределены средства? Как выстроено взаимодействие с федеральными и региональными органами власти? Какие проекты помогут привлечь молодежь в сельскохозяйственную отрасль?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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