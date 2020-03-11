Круглый стол о развитии сельских территорий

Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана ЛУТ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;
- председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации Юлия ОГЛОБЛИНА;
- руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр ПЕТРИКОВ.
К участию также приглашены:
- депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
В текущем году начинается реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на период до 2025 года. Этот вопрос уже обсуждался на встрече председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села, которая состоялась 3 марта.
Какие ключевые показатели по улучшению качества жизни на селе заложены в программе? Какой объем финансирования предусмотрен на 2020 год? Как будут распределены средства? Как выстроено взаимодействие с федеральными и региональными органами власти? Какие проекты помогут привлечь молодежь в сельскохозяйственную отрасль?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана ЛУТ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;
- председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации Юлия ОГЛОБЛИНА;
- руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр ПЕТРИКОВ.
К участию также приглашены:
- депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
В текущем году начинается реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на период до 2025 года. Этот вопрос уже обсуждался на встрече председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села, которая состоялась 3 марта.
Какие ключевые показатели по улучшению качества жизни на селе заложены в программе? Какой объем финансирования предусмотрен на 2020 год? Как будут распределены средства? Как выстроено взаимодействие с федеральными и региональными органами власти? Какие проекты помогут привлечь молодежь в сельскохозяйственную отрасль?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/