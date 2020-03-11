Круглый стол о развитии сельских территорий

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13 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Развитие сельских территорий: ключевые задачи и процессы реализации госпрограммы".