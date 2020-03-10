Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Меры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.

"Нефть – лишь триггер". Эксперты оценили ситуацию на валютных рынках Меры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.

Он склоняется к пессимистическому варианту развития событий в мировой экономике. "Уже цены на нефть упали до отметки, которая была 30 лет назад, обвал на фондовых рынках демонстрирует страх инвесторов, поэтому, если в ближайшее время не будет найдено средство против коронавируса, мы столкнемся с мировым экономическим кризисом гораздо более худшим, чем кризис 2008-2009 годов", - заключил аль-Азани.