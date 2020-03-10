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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T16:45+0300
https://ria.ru/20200310/1568392145.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

16:45 10.03.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Предпринятые Саудовской Аравией шаги подтолкнули цены на нефть к обвалу, но возврат к договоренностям о сокращении нефтедобычи вряд ли исправит ситуацию без восстановления экономики Китая, высказал мнение РИА Новости доцент факультета бизнеса и экономики Катарского университета Абдессамад аль-Азани.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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"Основная причина падения фондовых рынков и цен на нефть - это распространение коронавируса в Китае, когда "мастерская мира" перестала потреблять энергоресурсы, и, если в ближайшее время не будет найдено средство от коронавируса, даже если Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении нефтедобычи, ситуация в мировой экономике и с ценами на нефть значительно не улучшится, цены могут подрасти, но несильно, потому что никакие договоренности в рамках ОПЕК+ не исправят основную проблему в мировой экономике. Без сомнения, Саудовская Аравия как одна из ведущих нефтедобывающих стран мира сыграла очень большую роль в падении нефтяных цен. "Нефтяная война" между Россией и Саудовской Аравией, несомненно, является причиной колебания цен на нефть в негативном направлении, и последние заявления со стороны руководства компании Saudi Aramco о серьезном увеличении поставок нефти потребителям в апреле увеличивают опасения ухудшения ситуации, что отрицательно повлияет на экономику всего мира", - отметил аль-Азани.
При этом эксперт считает маловероятной заключение новой сделки ОПЕК+ с учетом отрицательных результатов последней встречи, несмотря на потребность рынка в таких договоренностях.
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"Нефть – лишь триггер". Эксперты оценили ситуацию на валютных рынкахМеры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.
Он склоняется к пессимистическому варианту развития событий в мировой экономике. "Уже цены на нефть упали до отметки, которая была 30 лет назад, обвал на фондовых рынках демонстрирует страх инвесторов, поэтому, если в ближайшее время не будет найдено средство против коронавируса, мы столкнемся с мировым экономическим кризисом гораздо более худшим, чем кризис 2008-2009 годов", - заключил аль-Азани.
Во вторник глава Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, глава компании не упомянул о скидках на 6-8 долларов за баррель, которые, по данным СМИ, Saudi Aramco предложила своим клиентам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКСаудовская АравияКитайЭкономика
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