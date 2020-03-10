Круглый стол о ситуации в экономике в связи с падением цен на нефть

Участники:
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ;
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ.
К разговору приглашены: представители ТПП РФ, РСПП.
10 марта котировки акций российского нефтегазового сектора обрушились с начала торгов вслед за падением нефтяных цен. Отказ от продления сделки ОПЕК+, о чем стало известно 6 марта, негативно повлиял на рубль, который обновил свои минимумы с января 2019 года. Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен. О том, как падение цен на нефть повлияет на российскую экономику, и о прогнозах относительно их стабилизации пойдет речь в рамках круглого стола.
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- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ;
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ.
К разговору приглашены: представители ТПП РФ, РСПП.
10 марта котировки акций российского нефтегазового сектора обрушились с начала торгов вслед за падением нефтяных цен. Отказ от продления сделки ОПЕК+, о чем стало известно 6 марта, негативно повлиял на рубль, который обновил свои минимумы с января 2019 года. Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен. О том, как падение цен на нефть повлияет на российскую экономику, и о прогнозах относительно их стабилизации пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/