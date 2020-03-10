Круглый стол о ситуации в экономике в связи с падением цен на нефть

46

11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Падение цен на нефть: влияние на российскую экономику".