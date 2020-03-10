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Круглый стол о ситуации в экономике в связи с падением цен на нефть
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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в экономике в связи с падением цен на нефть

12:16 10.03.2020 (обновлено: 12:44 10.03.2020)
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11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Падение цен на нефть: влияние на российскую экономику".
Участники:
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ;
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ.

К разговору приглашены: представители ТПП РФ, РСПП.

10 марта котировки акций российского нефтегазового сектора обрушились с начала торгов вслед за падением нефтяных цен. Отказ от продления сделки ОПЕК+, о чем стало известно 6 марта, негативно повлиял на рубль, который обновил свои минимумы с января 2019 года. Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен. О том, как падение цен на нефть повлияет на российскую экономику, и о прогнозах относительно их стабилизации пойдет речь в рамках круглого стола.

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