Во Вьетнаме число случаев заражения коронавирусом возросло до 32

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 32 человек, сообщается на сайте правительственной газеты со ссылкой на данные минздрава страны.

Ранее сообщалось о 29 зараженных.

Последним пациентом, у которого был выявлен коронавирус, стала 24-летняя гражданка Вьетнама, проживающая в Лондоне. Как сообщается, в начале февраля и в начале марта она встречалась в британской столице с человеком, который стал первым заболевшим в Ханое.

По данным издания, в марте женщина на частном самолете прибыла в Хошимин, где у нее был выявлен коронавирус. Позднее она была госпитализирована.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.