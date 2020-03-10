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Во Вьетнаме число случаев заражения коронавирусом возросло до 32
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РИА Новости

Во Вьетнаме число случаев заражения коронавирусом возросло до 32

09:08 10.03.2020 (обновлено: 09:10 10.03.2020)
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи, Вьетнам
Автомобиль скорой помощи, Вьетнам
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи, Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 32 человек, сообщается на сайте правительственной газеты со ссылкой на данные минздрава страны.
Ранее сообщалось о 29 зараженных.
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Последним пациентом, у которого был выявлен коронавирус, стала 24-летняя гражданка Вьетнама, проживающая в Лондоне. Как сообщается, в начале февраля и в начале марта она встречалась в британской столице с человеком, который стал первым заболевшим в Ханое.
По данным издания, в марте женщина на частном самолете прибыла в Хошимин, где у нее был выявлен коронавирус. Позднее она была госпитализирована.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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