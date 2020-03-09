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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338004.html
Минфин будет принимать решения о заимствованиях с учетом конъюнктуры
https://cdn25.img.ria.ru/images/149403/19/1494031949_0:208:2901:1840_1036x0_80_0_0_1e80d740528144aaee3b0ce74daa4e25.jpg
РИА Новости

Минфин будет принимать решения о заимствованиях с учетом конъюнктуры

11:44 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минфин намерен принимать решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с учетом рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.
Это объясняется необходимостью стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить чрезмерного давления на долговой рынок.
Здание министерства финансов РФ
09:59Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
Отмечается, что сокращение заимствований ниже плановых показателей могут компенсировать из других источников.
Так, на это могут направить увеличенные за счет низкого курса рубля базовые нефтегазовые доходы федерального бюджета.
Объем средств Федерального казначейства по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке на фоне обвала цен на нефть — доллар рос до 73,32 рубля, евро до 83,02 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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