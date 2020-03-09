Минфин будет принимать решения о заимствованиях с учетом конъюнктуры

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минфин намерен принимать решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа ( ОФЗ ) с учетом рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.

Это объясняется необходимостью стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить чрезмерного давления на долговой рынок.

Отмечается, что сокращение заимствований ниже плановых показателей могут компенсировать из других источников.

Так, на это могут направить увеличенные за счет низкого курса рубля базовые нефтегазовые доходы федерального бюджета.

Объем средств Федерального казначейства по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей.