На закрытой ирано-туркменской границе остаются водители из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 мар - РИА Новости. Одиннадцать водителей из Узбекистана остаются на ирано-туркменской границе, закрытой из-за распространения коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского МИД.
"В связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 граждан Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах "Лютфабад" и "Сарахс", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
По данным ведомства, консульский отдел посольства Узбекистана в Тегеране поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах.
"Посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса", - добавили в МИД.
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