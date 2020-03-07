На зараженном COVID-19 лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - цитирует Погорельцева агентство УНИАН.

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться на лайнере Grand Princess, где он находился с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал по курсу в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа.