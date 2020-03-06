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Теплоснабжение
2020-03-06T16:48+0300
https://ria.ru/20200306/1568258243.html
Чистая прибыль ОГК-2 за 2019 год по МСФО выросла в 1,4 раза
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РИА Новости

Чистая прибыль ОГК-2 за 2019 год по МСФО выросла в 1,4 раза

16:48 06.03.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2019 году выросла в 1,4 раза по сравнению с показателем годом ранее и составила 12,025 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Выручка снизилась на 6%, до 134,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 15,3%, до 31,2 миллиарда рублей.
Операционные расходы сократились на 8,7% - до 116,3 миллиарда рублей, в основном в связи с уменьшением закупки топлива по причине снижения выработки электроэнергии.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
20 февраля, 15:01Теплоснабжение
ОГК-2 в 2019 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,3%
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ТеплоснабжениеЭкономика
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