Чистая прибыль ОГК-2 за 2019 год по МСФО выросла в 1,4 раза

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2019 году выросла в 1,4 раза по сравнению с показателем годом ранее и составила 12,025 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка снизилась на 6%, до 134,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 15,3%, до 31,2 миллиарда рублей.