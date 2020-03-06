В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17

"Франция подтверждает свою поддержку государствам-членам совместной следственной группы. Она призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с судебными органами Нидерландов в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил он.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.