В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Начало судебного процесса 9 марта в Гааге по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17) является важным шагом для установления фактов и справедливости, заявил представитель МИД Франции.
Ранее в окружном суде Гааги сообщили РИА Новости, что судебное заседание по этому делу, запланированное на 9 марта в Нидерландах, состоится, несмотря на распространение коронавируса.
"Открытие судебного процесса 9 марта в Гааге над четырьмя подозреваемыми в уничтожении рейса MH17 17 июля 2014 года является важным шагом для установления фактов и справедливости для семей и родственников жертв", - сказал представитель французского МИД на брифинге в пятницу.
"Франция подтверждает свою поддержку государствам-членам совместной следственной группы. Она призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с судебными органами Нидерландов в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
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