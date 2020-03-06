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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T15:23+0300
https://ria.ru/20200306/1568251804.html
Назарбаев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_194:523:2906:2048_1036x0_80_0_0_75883c6483cef2144f4a6c050839d696.jpg
РИА Новости

Назарбаев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии

15:23 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым приветствовал прошедшие в Москве переговоры президентов России и Турции по Сирии, сообщила пресс-служба казахстанского экс-лидера.
"В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в городе Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, Назарбаев отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 12:30Обострение ситуации в Идлибе
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииИдлиб (мухафаза)Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевВладимир ПутинМоскваСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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