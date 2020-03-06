Назарбаев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии

АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым приветствовал прошедшие в Москве переговоры президентов России и Турции по Сирии, сообщила пресс-служба казахстанского экс-лидера.
"В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в городе Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, Назарбаев отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.