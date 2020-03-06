Мишустин поздравил Терешкову с днем рождения

"Во всём мире ваше имя стало олицетворением смелости, самоотверженности, целеустремлённости. Вы осуществили свою мечту, стали первой женщиной, покорившей космические высоты. Сегодня профессионализм, эрудиция и организаторский талант помогают Вам вести большую законотворческую деятельность в Государственной думе, активно участвовать в партийной работе", - говорится в поздравлении.

Российский премьер подчеркнул, что какие бы сложные задачи ни стояли перед Валентиной Терешковой, она решает их блестяще. Он также отметил, что также для нее главным всегда являются благополучие и интересы людей. Мишустин пожелал Терешковой здоровья, успехов и всего наилучшего