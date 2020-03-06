Мишустин поздравил Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову, отметив, что ее имя во всем мире стало олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремлённости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, 6 марта отмечает день рождения, ей исполнилось 83 года.
"Во всём мире ваше имя стало олицетворением смелости, самоотверженности, целеустремлённости. Вы осуществили свою мечту, стали первой женщиной, покорившей космические высоты. Сегодня профессионализм, эрудиция и организаторский талант помогают Вам вести большую законотворческую деятельность в Государственной думе, активно участвовать в партийной работе", - говорится в поздравлении.
Российский премьер подчеркнул, что какие бы сложные задачи ни стояли перед Валентиной Терешковой, она решает их блестяще. Он также отметил, что также для нее главным всегда являются благополучие и интересы людей. Мишустин пожелал Терешковой здоровья, успехов и всего наилучшего