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2020-03-06T14:39+0300
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Мишустин поздравил Терешкову с днем рождения
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РИА Новости

Мишустин поздравил Терешкову с днем рождения

14:39 06.03.2020
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© Science Museum, LondonВалентина Терешкова
Валентина Терешкова
© Science Museum, London
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову, отметив, что ее имя во всем мире стало олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремлённости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, 6 марта отмечает день рождения, ей исполнилось 83 года.
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"Во всём мире ваше имя стало олицетворением смелости, самоотверженности, целеустремлённости. Вы осуществили свою мечту, стали первой женщиной, покорившей космические высоты. Сегодня профессионализм, эрудиция и организаторский талант помогают Вам вести большую законотворческую деятельность в Государственной думе, активно участвовать в партийной работе", - говорится в поздравлении.
Российский премьер подчеркнул, что какие бы сложные задачи ни стояли перед Валентиной Терешковой, она решает их блестяще. Он также отметил, что также для нее главным всегда являются благополучие и интересы людей. Мишустин пожелал Терешковой здоровья, успехов и всего наилучшего
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Космос - РИА НаукаМихаил МишустинВалентина ТерешковаОбщество
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