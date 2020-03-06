Пресс-конференция о музыкальном конкурсе-фестивале "Дорога на Ялту"

Участники:
- телеведущий, художественный руководитель фестиваля Эрнест МАЦКЯВИЧЮС;
- народный артист РСФСР, председатель жюри Лев ЛЕЩЕНКО.
В Год памяти и славы музыканты со всего мира на своих родных языках исполнят лучшие советские песни о Великой Отечественной войне. Это поможет возвращению зарубежной, в первую очередь западной, аудитории подлинного образа советского солдата – освободителя и защитника, сохранению памяти о роли в Победе нашего народа и Красной Армии.
Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы. Гала-концерт пройдет 1 мая на набережной Ялты и завершится грандиозным салютом. В жюри фестиваля входят именитые российские музыканты и деятели культуры и искусства. Организатор фестиваля – фонд "Гуманитарный мир", осуществляющий реализацию крупных международных общественно значимых проектов. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" – победитель Конкурса Фонда Президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Крым.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- телеведущий, художественный руководитель фестиваля Эрнест МАЦКЯВИЧЮС;
- народный артист РСФСР, председатель жюри Лев ЛЕЩЕНКО.
В Год памяти и славы музыканты со всего мира на своих родных языках исполнят лучшие советские песни о Великой Отечественной войне. Это поможет возвращению зарубежной, в первую очередь западной, аудитории подлинного образа советского солдата – освободителя и защитника, сохранению памяти о роли в Победе нашего народа и Красной Армии.
Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы. Гала-концерт пройдет 1 мая на набережной Ялты и завершится грандиозным салютом. В жюри фестиваля входят именитые российские музыканты и деятели культуры и искусства. Организатор фестиваля – фонд "Гуманитарный мир", осуществляющий реализацию крупных международных общественно значимых проектов. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" – победитель Конкурса Фонда Президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Крым.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/