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Суд Челябинска обязал власти региона закупить лекарство ребенку с СМА
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РИА Новости

Суд Челябинска обязал власти региона закупить лекарство ребенку с СМА

11:23 06.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Суд обязал министерство здравоохранения Челябинской области обеспечить лекарственным препаратом стоимостью 20 миллионов рублей ребенка с редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.
По данным суда, ребенку с редким заболеванием необходимо новейшее лекарство, стоимость которого на курс лечения составляет около 20 миллионов рублей. Но, по данным минздрава региона, препарат не входит в льготный перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медорганизаций, утвержденного распоряжением правительства РФ от 12 октября 2019 года. Жительница Челябинска обратилась в суд с иском к минздраву области с просьбой обеспечить ее дочь лекарственным препаратом.
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"Центральный районный суд Челябинска рассмотрел гражданское дело по иску (жительницы Челябинска), действующей в интересах малолетней дочери… Суд обязал министерство здравоохранения Челябинской области бесплатно обеспечивать ребенка лекарственным препаратом в полном объеме…", - говорится в сообщении.
Суд обязал министерство здравоохранения обеспечить лекарством ребенка в необходимой дозировке постоянно до отмены указанного препарата, уточняется в сообщении. Также суд добавляет, что на министерство возложена обязанность по сбору и оформлению необходимых документов.
Решение в законную силу не вступило, поясняет суд.
По данным местных СМИ, девочке, рожденной после искусственного оплодотворения, поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия. Для лечения необходимы дорогостоящие препараты.
При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, — "Спинраза", одна инъекция стоит 125 тысяч долларов, его необходимо делать на протяжении всей жизни раз в четыре месяца в качестве терапии. Эффект будет потерян, если пропустить хотя бы одну инъекцию.
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Спинальная мышечная атрофия (СМА)ЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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