Суд Челябинска обязал власти региона закупить лекарство ребенку с СМА

По данным суда, ребенку с редким заболеванием необходимо новейшее лекарство, стоимость которого на курс лечения составляет около 20 миллионов рублей. Но, по данным минздрава региона, препарат не входит в льготный перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медорганизаций, утвержденного распоряжением правительства РФ от 12 октября 2019 года. Жительница Челябинска обратилась в суд с иском к минздраву области с просьбой обеспечить ее дочь лекарственным препаратом.

"Центральный районный суд Челябинска рассмотрел гражданское дело по иску (жительницы Челябинска), действующей в интересах малолетней дочери… Суд обязал министерство здравоохранения Челябинской области бесплатно обеспечивать ребенка лекарственным препаратом в полном объеме…", - говорится в сообщении.

Суд обязал министерство здравоохранения обеспечить лекарством ребенка в необходимой дозировке постоянно до отмены указанного препарата, уточняется в сообщении. Также суд добавляет, что на министерство возложена обязанность по сбору и оформлению необходимых документов.

Решение в законную силу не вступило, поясняет суд.

По данным местных СМИ, девочке, рожденной после искусственного оплодотворения, поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия. Для лечения необходимы дорогостоящие препараты.