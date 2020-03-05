Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню театра

Участники:
- директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл КРОК;
- генеральный директор Гильдии драматургов России Юрий БУТУНИН.
В ходе мероприятия будут освещены темы, касающиеся главных событий театрального сезона. Среди них – подготовка к 100-летнему юбилею Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, поиск современной пьесы российскими театрами и многие другие.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл КРОК;
- генеральный директор Гильдии драматургов России Юрий БУТУНИН.
В ходе мероприятия будут освещены темы, касающиеся главных событий театрального сезона. Среди них – подготовка к 100-летнему юбилею Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, поиск современной пьесы российскими театрами и многие другие.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/