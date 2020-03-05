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Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню театра
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РИА Новости

Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню театра

15:43 05.03.2020
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24 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню театра, отмечаемому 27 марта.
Участники:
- директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл КРОК;
- генеральный директор Гильдии драматургов России Юрий БУТУНИН.

В ходе мероприятия будут освещены темы, касающиеся главных событий театрального сезона. Среди них – подготовка к 100-летнему юбилею Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, поиск современной пьесы российскими театрами и многие другие.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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