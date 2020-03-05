Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T15:03+0300
https://ria.ru/20200305/1568197504.html
В Черновицкой области введут карантин в учебных заведениях
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567964944_0:0:3121:1756_1036x0_80_0_0_13f0cf5c112a51a1a253c59631cca896.jpg
РИА Новости

В Черновицкой области введут карантин в учебных заведениях

15:03 05.03.2020
236
© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины, где ранее был зафиксирован случай инфицирования коронавирусом нового типа, в четверг введут карантин во всех учебных заведениях, а также ограничат массовые мероприятия, заявил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
"В ближайшие часы мы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о внедрении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ и вузов, которые сейчас прорабатывают модель дистанционного обучения. По рекомендации украинского правительства мы внедряем ограничительные меры по большому скоплению людей", - заявил Осадчук.
По его словам, все запланированные концерты и прочие массовые мероприятия будут перенесены на более поздний срок.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
010000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Черновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Эксперт предупредил о непредсказуемости нового коронавируса
Врач на Украине
Жители Черновцов на Украине боятся идти к врачу
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Человек в маске
Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть оружием США
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018
Путин обсудил с председателем Евросовета обострение ситуации в Идлибе
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
В Краматорске у украинки подозревают коронавирус
Кареты скорой помощи в Индии
Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Крыму турист сорвался со скалы и погиб
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала больных не изображать героев, а лечиться дома
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Офицер службы безопасности в зале прилета аэропорта Пекина
Прилетевший в Сингапур мужчина с коронавирусом оказался французом
Турецко-греческая граница
В Греции за сутки предотвратили семь тысяч попыток перехода границы
Женщина в маске
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве
Эксперты: Москва и Лондон должны усилить работу в рамках ДНЯО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
Лента новостейМолния