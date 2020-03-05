В Черновицкой области введут карантин в учебных заведениях

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Черновицкой области Украины, где ранее был зафиксирован случай инфицирования коронавирусом нового типа, в четверг введут карантин во всех учебных заведениях, а также ограничат массовые мероприятия, заявил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

"В ближайшие часы мы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о внедрении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ и вузов, которые сейчас прорабатывают модель дистанционного обучения. По рекомендации украинского правительства мы внедряем ограничительные меры по большому скоплению людей", - заявил Осадчук.

По его словам, все запланированные концерты и прочие массовые мероприятия будут перенесены на более поздний срок.