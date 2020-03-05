В Черновицкой области введут карантин в учебных заведениях

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины, где ранее был зафиксирован случай инфицирования коронавирусом нового типа, в четверг введут карантин во всех учебных заведениях, а также ограничат массовые мероприятия, заявил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
"В ближайшие часы мы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о внедрении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ и вузов, которые сейчас прорабатывают модель дистанционного обучения. По рекомендации украинского правительства мы внедряем ограничительные меры по большому скоплению людей", - заявил Осадчук.
По его словам, все запланированные концерты и прочие массовые мероприятия будут перенесены на более поздний срок.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.