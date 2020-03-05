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https://ria.ru/20200305/1568177414.html
НАПКА надеется на решение проблемы с "коллекторами-клонами"
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РИА Новости

НАПКА надеется на решение проблемы с "коллекторами-клонами"

09:44 05.03.2020
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© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентства
Работа коллекторского агентства
© Fotolia / JackF
Работа коллекторского агентства. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) надеется на решение проблемы с "коллекторами-клонами" с принятием нового законодательства, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации Эльман Мехтиев.
Минюст в феврале опубликовал законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц" для общественного обсуждения. Согласно законопроекту, в течение года акционеры коллекторского агентства, владевшие более 10% компании, не могут быть владельцами другого агентства. Планируется, что в случае одобрения законопроекта он вступит в силу уже в 2021 году.
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"Новый законопроект как раз предусматривает это – вводятся жесткие требования по деловой репутации собственников и руководителей коллекторских агентств. ... Идея внедрения на рынке взыскания требований к деловой репутации проблему "клонов" во многом должна решить", - ответил он на вопрос, можно ли как-то решать проблему, когда исключенные из реестра компании через некоторое время возвращаются туда под другим названием.
При этом президент НАПКА добавил, что этот пункт в законопроекте требует еще корректировки, поскольку он не учитывает разные возможности для влияния на решения компаний миноритарных акционеров и контролирующих акционеров.
"Если у меня 15% акций компании, а у другого акционера - 85% компании, мой голос не учитывается при принятии решений, но ответственность по новому законопроекту я понесу и попаду в черный список. Я думаю, что все же следует как-то это учитывать", - пояснил Мехтиев.
При этом он напомнил, что требование к деловой репутации на других рынках научились обходить. "Как на других рынках, и на этом рынке могут начать появляться "команды футболистов", когда у каждого акционера меньше чем по 10% компании", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru >>
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