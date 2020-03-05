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Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
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РИА Новости

Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ

03:35 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит ход выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за 2019 год, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год", - говорится в сообщении.
Ранее Минэкономразвития РФ был представлен доклад, характеризующий реализацию 19 федеральных целевых программ, включенных в открытую часть федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию ФЦП за рассматриваемый период составило 164,64 миллиарда рублей (без учета расходов по некоторым из них), а в отношении объектов ФАИП кассовое исполнение расходов федерального бюджета (с учетом гособоронзаказа) составило 39,5%.
Кабмин принял к сведению доклад, отметив низкую эффективность реализации федеральных целевых программ "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)" и "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации".
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