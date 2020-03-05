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2020-03-05T03:24+0300
https://ria.ru/20200305/1568172441.html
Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
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РИА Новости

Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране

03:24 05.03.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии, а также ядерную деятельность Ирана, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Лидеры обсудили предстоящий саммит G7, усилия МАГАТЭ по мониторингу ядерной деятельности режима Ирана, а также наступления сирийского режима, которые приводят к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - следует из распространенного сообщения.
Лидеры также договорились совместно работать для противодействия распространения коронавируса.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЭммануэль МакронG7Дональд ТрампМАГАТЭФранцияСирияИранСШАВ мире
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