Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране

"Лидеры обсудили предстоящий саммит G7, усилия МАГАТЭ по мониторингу ядерной деятельности режима Ирана, а также наступления сирийского режима, которые приводят к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - следует из распространенного сообщения.