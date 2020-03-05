Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии, а также ядерную деятельность Ирана, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Лидеры обсудили предстоящий саммит G7, усилия МАГАТЭ по мониторингу ядерной деятельности режима Ирана, а также наступления сирийского режима, которые приводят к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - следует из распространенного сообщения.
Лидеры также договорились совместно работать для противодействия распространения коронавируса.