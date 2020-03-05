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Туризм
2020-03-05T00:52+0300
https://ria.ru/20200305/1568142082.html
На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов
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РИА Новости

На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов

00:52 05.03.2020
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© CC BY 2.0 / Kimb0leneСамка дельфина с детенышем
Самка дельфина с детенышем
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В районе Симиланских островов в Таиланде заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывающую около 100 особей, сообщает издание "Новости Пхукета".
Руководство национального парка Mu Ko Similan Islands National Park обратилось к операторам морских судов с призывом проявлять повышенную аккуратность при навигации в этих местах.
"Если вы заметите морских животных поблизости от своей лодки, пожалуйста, примите меры, чтобы гребные винты не поранили их, — обратилось руководство нацпарка к операторам морских судов.
Туристов попросили ни при каких условиях не кормить представителей морской фауны, не бросать мусор в воду и не приносить в заповедник целлофановые пакеты.
О стае дельфинов парковое руководство проинформировал гид туристической компании. Резвившиеся в воде животные были обнаружены примерно в двух морских милях от самого крупного острова Симиланского архипелага.
При этом 29 февраля сами сотрудники нацпарка сообщали о другой крупной группе морских млекопитающих, замеченных в акватории парка. Около 50-60 дельфинов и несколько касаток плавали в районе шестого и седьмого островов архипелага.
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