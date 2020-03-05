На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В районе Симиланских островов в Таиланде заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывающую около 100 особей, В районе Симиланских островов в Таиланде заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывающую около 100 особей, сообщает издание "Новости Пхукета".

Руководство национального парка Mu Ko Similan Islands National Park обратилось к операторам морских судов с призывом проявлять повышенную аккуратность при навигации в этих местах.

"Если вы заметите морских животных поблизости от своей лодки, пожалуйста, примите меры, чтобы гребные винты не поранили их, — обратилось руководство нацпарка к операторам морских судов.

Туристов попросили ни при каких условиях не кормить представителей морской фауны, не бросать мусор в воду и не приносить в заповедник целлофановые пакеты.

О стае дельфинов парковое руководство проинформировал гид туристической компании. Резвившиеся в воде животные были обнаружены примерно в двух морских милях от самого крупного острова Симиланского архипелага.