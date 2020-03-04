В Чили подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

САНТЬЯГО, 4 мар - РИА Новости. Второй случай заболевания Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чили , речь идёт о родственнике пациента, у которого ранее был выявлен вирус, сообщает министерство здравоохранения.

"Речь идёт о человеке 33 лет, являющемся родственником первого заболевшего. Оба заявили, что посетили различные страны Юго-Восточной Азии, включая Сингапур - страну, где зарегистрирована вспышка заболевания, а также Испанию", - заявило министерство.

Человек находится в изоляции у себя дома в хорошем самочувствии.

Ранее телеканал 24 Horas сообщал, что речь может идти о жене мужчины, у которого был выявлен коронавирус днём ранее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.