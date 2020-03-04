Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T15:54+0300
https://ria.ru/20200304/1568151713.html
В Приморье студенты из Китая будут обучаться дистанционно до апреля
https://cdn25.img.ria.ru/images/155833/22/1558332292_0:0:3183:1790_1036x0_80_0_0_d77bd6659daa26d052fa6fa4ad292310.jpg
РИА Новости

В Приморье студенты из Китая будут обучаться дистанционно до апреля

15:54 04.03.2020
95
© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Китайские студенты вузов Приморья будут находиться на дистанционном обучении минимум до 1 апреля, сообщает правительство региона.
"Продлены каникулы в вузах для китайских студентов до 1 апреля с организацией дистанционного образования", - говорится в сообщении.
По данным главы Приморья Олега Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении, все пункты пропуска региона оснащены переносными тепловизорами, с начала года выявлено 63 человека с признаками инфекционных заболеваний, из них 50 с признаками ОРВИ.
"Все госпитализированы в инфекционное отделение. При самостоятельном обращении в медучреждения выявлены 83 человека – те, кто находился в Китае. У всех взяты анализы (на новый коронавирус - ред.) – результат отрицательный", – сказал Кожемяко на селекторном совещании под председательством замглавы правительства России Татьяны Голиковой.
Машина скорой помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Вчера, 15:39
В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
По его словам, медперсонал больниц обеспечен средствами индивидуальной защиты. "По расчетным данным, необходимо более 736 тысяч масок, а заготовлено более 1 миллиона, что составляет 139,8%. Обеспеченность персонала защитными очками, щитками – 100%, респираторами – 30%. Также создан запас противовирусных препаратов", – сказал глава региона.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыТатьяна ГоликоваОлег КожемякоПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Лео Бокерия
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Машина скорой помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
В Киргизии отменили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса
Продажа медицинских масок в аптеке
В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Минздрав отчитался о принятых против коронавируса мерах
Татьяна Голикова
Голикова оценила состоянии больных коронавирусом с Diamond Princess
Прохожие в защитных медицинских масках
В Греции зафиксировали девятый случай заражения коронавирусом
Машина скорой помощи в Белоруссии
В Белоруссии около 14,5 тысячи человек находятся под наблюдением
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Россия пообещала оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Флаги ЕС
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния