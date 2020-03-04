В Приморье студенты из Китая будут обучаться дистанционно до апреля

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Китайские студенты вузов Китайские студенты вузов Приморья будут находиться на дистанционном обучении минимум до 1 апреля, сообщает правительство региона.

"Продлены каникулы в вузах для китайских студентов до 1 апреля с организацией дистанционного образования", - говорится в сообщении.

По данным главы Приморья Олега Кожемяко , чьи слова приводятся в сообщении, все пункты пропуска региона оснащены переносными тепловизорами, с начала года выявлено 63 человека с признаками инфекционных заболеваний, из них 50 с признаками ОРВИ.

"Все госпитализированы в инфекционное отделение. При самостоятельном обращении в медучреждения выявлены 83 человека – те, кто находился в Китае. У всех взяты анализы (на новый коронавирус - ред.) – результат отрицательный", – сказал Кожемяко на селекторном совещании под председательством замглавы правительства России Татьяны Голиковой

По его словам, медперсонал больниц обеспечен средствами индивидуальной защиты. "По расчетным данным, необходимо более 736 тысяч масок, а заготовлено более 1 миллиона, что составляет 139,8%. Обеспеченность персонала защитными очками, щитками – 100%, респираторами – 30%. Также создан запас противовирусных препаратов", – сказал глава региона.