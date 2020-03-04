Прокуратура Сургута начала проверку после видео с "избиением ребенка"

"По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокуратурой Сургута организовано проведение проверки указанной информации... Будет дана оценка исполнению социальным учреждением и его работниками обязанностей по созданию безопасных условий присмотра и ухода за несовершеннолетними", - заявили в надзорном органе.

Ранее о проверке в связи с публикацией видеозаписи также сообщали в региональном управлении МВД и окружном следственном управлении СК РФ.

Согласно информации ряда региональных СМИ, Абдуррахманов ранее сам попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в жестоком обращении со своими детьми. В частности, два года назад сообщалось, что в этой связи органы опеки забрали троих его детей, но политик называл данную ситуацию "сфабрикованной".