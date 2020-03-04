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Прокуратура Сургута начала проверку после видео с "избиением ребенка"
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РИА Новости

Прокуратура Сургута начала проверку после видео с "избиением ребенка"

14:43 04.03.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Сургута (ХМАО) проверит местный социальный центр после опубликованной коммунистом Вадимом Абдуррахмановым видеозаписи, на которой, как он утверждает, зафиксирован момент избиения его ребенка, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Абдуррахманов, являющийся лидером окружного отделения партии "Коммунисты России", опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеозапись, на которой видно, как женщина резкими движениями одевает плачущего мальчика. Мужчина в описании к видео заявляет, что его ребенок "был избит" 13 февраля в сургутском центре социальной помощи семье и детям. Он подчеркивает, что в центре жестоко обращаются с несовершеннолетними.
"По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокуратурой Сургута организовано проведение проверки указанной информации... Будет дана оценка исполнению социальным учреждением и его работниками обязанностей по созданию безопасных условий присмотра и ухода за несовершеннолетними", - заявили в надзорном органе.
Ранее о проверке в связи с публикацией видеозаписи также сообщали в региональном управлении МВД и окружном следственном управлении СК РФ.
Согласно информации ряда региональных СМИ, Абдуррахманов ранее сам попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в жестоком обращении со своими детьми. В частности, два года назад сообщалось, что в этой связи органы опеки забрали троих его детей, но политик называл данную ситуацию "сфабрикованной".
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