Круглый стол о новой волне миграционного кризиса в ЕС

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5 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Беженцы из Турции: новая волна миграционного кризиса в Европе?".