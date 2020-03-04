Круглый стол о новой волне миграционного кризиса в ЕС

Участники:
- директор Центра изучения новой Турции Юрий МАВАШЕВ;
- заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России Николай КАВЕШНИКОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- ведущий научный сотрудник сектора исследований Европейского союза Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Ольга ТРОФИМОВА.
В конце февраля Турция открыла свои границы с Евросоюзом для беженцев, обвинив ЕС в невыполнении раннее данных обязательств. Европа встревожена. Более 100 тысяч беженцев, среди которых, помимо сирийцев, много афганцев, пакистанцев, граждан африканских стран, штурмуют греческую границу. Угроза нового миграционного кризиса пробудила воспоминания о кошмаре 2015 года, отодвинув на второй план страх перед коронавирусом. Высокопоставленные представители ЕС уже посетили границу Греции и Турции, пообещав выделить Афинам 700 миллионов евро для усиления миграционных мер. При этом президент Турции Эрдоган угрожает, что в скором времени направит в Европу миллионы беженцев, которых там никто не планирует принимать.
Какие меры может предпринять ЕС, чтобы остановить новый поток мигрантов? Можно ли заставить Анкару выполнять действующее между Турцией и ЕС соглашение 2016 года? Какие дополнительные механизмы может использовать ЕС для купирования новой волны миграционного кризиса? Каких последствий стоит ожидать, если миграционный кризис наложится на эпидемию коронавируса, случаев заражения которым все больше фиксируется в Европе? Как сложившаяся ситуация скажется на отношениях ЕС и Турции?
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- директор Центра изучения новой Турции Юрий МАВАШЕВ;
- заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России Николай КАВЕШНИКОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- ведущий научный сотрудник сектора исследований Европейского союза Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Ольга ТРОФИМОВА.
В конце февраля Турция открыла свои границы с Евросоюзом для беженцев, обвинив ЕС в невыполнении раннее данных обязательств. Европа встревожена. Более 100 тысяч беженцев, среди которых, помимо сирийцев, много афганцев, пакистанцев, граждан африканских стран, штурмуют греческую границу. Угроза нового миграционного кризиса пробудила воспоминания о кошмаре 2015 года, отодвинув на второй план страх перед коронавирусом. Высокопоставленные представители ЕС уже посетили границу Греции и Турции, пообещав выделить Афинам 700 миллионов евро для усиления миграционных мер. При этом президент Турции Эрдоган угрожает, что в скором времени направит в Европу миллионы беженцев, которых там никто не планирует принимать.
Какие меры может предпринять ЕС, чтобы остановить новый поток мигрантов? Можно ли заставить Анкару выполнять действующее между Турцией и ЕС соглашение 2016 года? Какие дополнительные механизмы может использовать ЕС для купирования новой волны миграционного кризиса? Каких последствий стоит ожидать, если миграционный кризис наложится на эпидемию коронавируса, случаев заражения которым все больше фиксируется в Европе? Как сложившаяся ситуация скажется на отношениях ЕС и Турции?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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