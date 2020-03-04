СК назвал причину возврата самолета S7 в Новосибирск

Как сообщалось, самолет авиакомпании S7 Airlines, взявший курс на Москву из Новосибирска в среду утром, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности. Авиакомпания отправили пассажиров резервным бортом.

"Борт осуществил возврат в аэропорт "Толмачево" в связи с отсутствием индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку", - сообщили в управлении, отметив, что неисправность не угрожала безопасности полета и пострадавших нет.

"На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.