СК назвал причину возврата самолета S7 в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Причиной возврата в Новосибирск вылетевшего в Москву самолета Boeing 737-800 стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Как сообщалось, самолет авиакомпании S7 Airlines, взявший курс на Москву из Новосибирска в среду утром, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности. Авиакомпания отправили пассажиров резервным бортом.
"Борт осуществил возврат в аэропорт "Толмачево" в связи с отсутствием индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку", - сообщили в управлении, отметив, что неисправность не угрожала безопасности полета и пострадавших нет.
"На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.