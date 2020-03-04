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СК назвал причину возврата самолета S7 в Новосибирск
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РИА Новости

СК назвал причину возврата самолета S7 в Новосибирск

10:01 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Причиной возврата в Новосибирск вылетевшего в Москву самолета Boeing 737-800 стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Как сообщалось, самолет авиакомпании S7 Airlines, взявший курс на Москву из Новосибирска в среду утром, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности. Авиакомпания отправили пассажиров резервным бортом.
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"Борт осуществил возврат в аэропорт "Толмачево" в связи с отсутствием индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку", - сообщили в управлении, отметив, что неисправность не угрожала безопасности полета и пострадавших нет.
"На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
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Толмачево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)S7 AirlinesНовосибирскПроисшествия
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