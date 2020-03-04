Генпрокурор Украины заявил, что не видит оснований для своей отставки

"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное – это политические провокации", - заявил Рябошапка в интервью изданию " Главком ".

В парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.

Политолог: "брожение" в Раде только набирает обороты В парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.

"Последний раз общались в пятницу. Но это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было. Мы с ним не говорили о качестве нашей работы. Думаю, что завтра во время заседания Верховной рады мы об этом узнаем (о возможной отставке – ред.)", - заявил Рябошапка.