Генпрокурор Украины заявил, что не видит оснований для своей отставки

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не видит никаких оснований для собственной отставки и президент страны Владимир Зеленский с ним данный вопрос не обсуждал.
Ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке. По данным СМИ, вопрос об увольнении генпрокурора парламент может рассмотреть уже в среду во время внеочередного заседания.
"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное – это политические провокации", - заявил Рябошапка в интервью изданию "Главком".
На вопрос о том, общался ли с ним Зеленский на тему его возможной отставки, Рябошапка ответил: "Нет, не общались".
Вчера, 20:12Сказано в эфиреПолитолог: "брожение" в Раде только набирает оборотыВ парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.
"Последний раз общались в пятницу. Но это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было. Мы с ним не говорили о качестве нашей работы. Думаю, что завтра во время заседания Верховной рады мы об этом узнаем (о возможной отставке – ред.)", - заявил Рябошапка.
Также он добавил, что на заседание фракции "Слуга народа", где обсуждались кадровые вопросы в кабмине, его не приглашали.
Вчера, 21:15Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
Парламент Украины по требованию Зеленского в среду соберется на внеочередное пленарное заседание. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.