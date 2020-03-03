Тульские власти реализуют программу модернизации первичного медзвена

ТУЛА, 3 мар — РИА Новости. Тульская область реализует программу модернизации первичного медицинского звена, в рамках которой в регионе запланировано строительство в течение двух лет ста ФАПов и обеспечение сотни медиков служебным жильем, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Мы разработали проект такой программы и направили на рассмотрение в Минздрав России. Программа охватывает ряд ключевых направлений: улучшение материально-технической базы поликлиник, ФАПов, амбулаторий, решение кадровых вопросов "первички"", — сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании по развитию первичной медико-санитарной помощи в Тульской области, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам главы региона, в Тульской области при участии общественности создана программа модернизации первичного звена – в каждом муниципальном образовании были проведены встречи с местным активом, представителями медицинского сообщества.

Дюмин отметил, что проводится большая работа по всем направлениям программы, в частности, по строительству и ремонту ФАПов. За последние 4 года в регионе отремонтировано 44 фельдшерско-акушерских пункта. Только в 2019 году введены в эксплуатацию 22 новых ФАПа. Сейчас в регионе 374 ФАПа. В течение двух лет будут приведены в порядок 100 из них, которые нуждаются в первоочередном ремонте.

Проще говоря Достижения медицины. Продолжение

При этом губернатор обратил внимание на одну из главных проблем областного здравоохранения - кадровый дефицит. Вместе с тем, по словам Дюмина, чтобы решить этот вопрос, в области предпринимается целый комплекс мер в дополнение к федеральным мерам поддержки. Предусмотрены выплаты для врачей востребованных специальностей, медицинские работники обеспечиваются жильем. Достигнуты договорённости с Правительством Российской Федерации и АО "ДОМ.РФ" о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. Сто из них предназначены для медиков. В регионе также действует программа льготного ипотечного кредитования медицинских работников.

"В тесном взаимодействии с федеральным центром мы будем решать задачи, которые перед нами стоят. Другого пути у нас нет", — сказал Дюмин.