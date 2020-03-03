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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-03-03T20:44+0300
https://ria.ru/20200303/1568116973.html
Тульские власти реализуют программу модернизации первичного медзвена
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568116777_0:78:1000:641_1036x0_80_0_0_a2e75aa39eb62db69671db9c14721dd3.jpg
РИА Новости

Тульские власти реализуют программу модернизации первичного медзвена

20:44 03.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМодернизация первичного медицинского звена в Тульской области
Модернизация первичного медицинского звена в Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 3 мар — РИА Новости. Тульская область реализует программу модернизации первичного медицинского звена, в рамках которой в регионе запланировано строительство в течение двух лет ста ФАПов и обеспечение сотни медиков служебным жильем, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Мы разработали проект такой программы и направили на рассмотрение в Минздрав России. Программа охватывает ряд ключевых направлений: улучшение материально-технической базы поликлиник, ФАПов, амбулаторий, решение кадровых вопросов "первички"", — сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании по развитию первичной медико-санитарной помощи в Тульской области, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам главы региона, в Тульской области при участии общественности создана программа модернизации первичного звена – в каждом муниципальном образовании были проведены встречи с местным активом, представителями медицинского сообщества.
Дюмин отметил, что проводится большая работа по всем направлениям программы, в частности, по строительству и ремонту ФАПов. За последние 4 года в регионе отремонтировано 44 фельдшерско-акушерских пункта. Только в 2019 году введены в эксплуатацию 22 новых ФАПа. Сейчас в регионе 374 ФАПа. В течение двух лет будут приведены в порядок 100 из них, которые нуждаются в первоочередном ремонте.
Проще говоря
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25 февраля, 10:33
При этом губернатор обратил внимание на одну из главных проблем областного здравоохранения - кадровый дефицит. Вместе с тем, по словам Дюмина, чтобы решить этот вопрос, в области предпринимается целый комплекс мер в дополнение к федеральным мерам поддержки. Предусмотрены выплаты для врачей востребованных специальностей, медицинские работники обеспечиваются жильем. Достигнуты договорённости с Правительством Российской Федерации и АО "ДОМ.РФ" о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. Сто из них предназначены для медиков. В регионе также действует программа льготного ипотечного кредитования медицинских работников.
"В тесном взаимодействии с федеральным центром мы будем решать задачи, которые перед нами стоят. Другого пути у нас нет", — сказал Дюмин.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМодернизация первичного медицинского звена в Тульской области
Модернизация первичного медицинского звена в Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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Тульская областьАлексей ДюминТульская областьОбщество
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