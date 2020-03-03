Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-03T15:47+0300
https://ria.ru/20200303/1567952556.html
Долг потребителей "Т Плюс" за тепло в 2019 году снизился на 9,6%
https://cdn23.img.ria.ru/images/155939/79/1559397989_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_8c654481c8ef7be036ac9ef66b217be8.jpg
РИА Новости

Долг потребителей "Т Плюс" за тепло в 2019 году снизился на 9,6%

15:47 03.03.2020
40
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБатарея отопления
Батарея отопления
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Общая задолженность потребителей компании "Т Плюс" за теплоснабжение по итогам 2019 года снизилась на 9,6% по сравнению с 2018 годом и составила 53,3 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании.
"Дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями группы "Т Плюс" по итогам 2019 года составила 53,3 миллиарда рублей. Таким образом, уровень недоимок снизился на 9,6% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основным фактором, который позволил снизить задолженность, стал переход потребителей на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. За год задолженность жилищных организаций снизилась более чем на 2 миллиарда рублей, до 24,2 миллиарда.
Как отмечает "Т Плюс", наиболее крупной категорией должников остаются организации-посредники. "Для борьбы с ними сбытовые подразделения группы "Т Плюс" применяют весь спектр установленных законом мер – наложение арестов на имущество и другие обеспечительные меры имущественного характера, привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности", - подчеркивают в компании.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
25 февраля, 19:05Теплоснабжение
"Т Плюс" направит более 1 млрд рублей в теплосети Оренбургской области
Наиболее серьезная ситуация с задолженностью потребителей всех категорий складывается в Самарской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тысяч Гкал/ч.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
Рекомендуем
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Самка снежного барса
Всемирный день дикой природы
Президент России Владимир Путин
Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина
Полиция в Афганистане
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Протест у здания правительства Молдовы. 2 марта 2020
В Кишиневе протестующие требуют увеличения соцпомощи
Максим Решетников
Минэкономразвития представит новый макропрогноз
Сотрудник полиции
Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке
Собака
Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал пересмотр дела Константина Котова
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Количество зараженных коронавирусом в Британии выросло до 40 человек
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника транспортной прокуратуры
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния