Долг потребителей "Т Плюс" за тепло в 2019 году снизился на 9,6%

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Общая задолженность потребителей компании Общая задолженность потребителей компании "Т Плюс" за теплоснабжение по итогам 2019 года снизилась на 9,6% по сравнению с 2018 годом и составила 53,3 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании.

"Дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями группы "Т Плюс" по итогам 2019 года составила 53,3 миллиарда рублей. Таким образом, уровень недоимок снизился на 9,6% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основным фактором, который позволил снизить задолженность, стал переход потребителей на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. За год задолженность жилищных организаций снизилась более чем на 2 миллиарда рублей, до 24,2 миллиарда.

Как отмечает "Т Плюс", наиболее крупной категорией должников остаются организации-посредники. "Для борьбы с ними сбытовые подразделения группы "Т Плюс" применяют весь спектр установленных законом мер – наложение арестов на имущество и другие обеспечительные меры имущественного характера, привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности", - подчеркивают в компании.

Наиболее серьезная ситуация с задолженностью потребителей всех категорий складывается в Самарской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.