Катар отменил выставку морских вооружений DIMDEX из-за коронавируса

ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая в арабском регионе выставка-конференция вооружений для морской обороны DIMDEX 2020 в Крупнейшая в арабском регионе выставка-конференция вооружений для морской обороны DIMDEX 2020 в Катаре , проведение которой ожидалось 16-18 марта под патронажем эмира Катара, отменена из-за распространения коронавируса , говорится в заявлении организаторов на сайте мероприятия.

"Учитывая отмену таких крупных международных мероприятий как Всемирный мобильный конгресс в Испании, ITB в Германии и Женевский автосалон, организационный комитет DIMDEX 2020 после консультаций с органами здравоохранения и правительством Катара относительно проведения мероприятия принял трудное решение отменить проведение выставки", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что, несмотря на невысокий риск распространения коронавируса в Катаре, их основной заботой остается здоровье и благополучие проживающих в Катаре людей и его гостей, и по этой причине в этом году мероприятие проводиться не будет, а гостей ждут на следующей выставке, которая проводится каждые два года.

Ранее Катар объявил о выявлении семи случаев заболевания новым типом коронавируса среди подданных эмирата, которые вернулись из Ирана спецбортом в отдельный аэропорт, чтобы избежать заражения вирусом пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Хамада.