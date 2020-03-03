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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-03T13:30+0300
https://ria.ru/20200303/1567833049.html
МИД КНР сообщил о наращивании сотрудничества с РФ в контроле Covid-19
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РИА Новости

МИД КНР сообщил о наращивании сотрудничества с РФ в контроле Covid-19

13:30 03.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит усиление сотрудничества с Россией и другими странами в области профилактики и контроля эпидемии нового коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник.
Об обнаружении вируса у некоторых пассажиров, вернувшихся в Китай из России, китайская сторона проинформировала Россию своевременно, напомнил дипломат. Пекин готов укрепить сотрудничество с Москвой и другими партнёрами в противостоянии эпидемии, своевременно обменяться информацией.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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