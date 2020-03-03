МИД КНР сообщил о наращивании сотрудничества с РФ в контроле Covid-19

МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит усиление сотрудничества с Россией и другими странами в области профилактики и контроля эпидемии нового коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник.
Об обнаружении вируса у некоторых пассажиров, вернувшихся в Китай из России, китайская сторона проинформировала Россию своевременно, напомнил дипломат. Пекин готов укрепить сотрудничество с Москвой и другими партнёрами в противостоянии эпидемии, своевременно обменяться информацией.