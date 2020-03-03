Раздел о профилактике коронавируса появился на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Раздел с информацией о коронавирусе и рекомендациях по профилактике открыли на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщается в официальном Telegram- канале московского оперативного штаба по коронавирусу.
"На mos.ru открыли раздел о профилактике коронавируса. На странице ведут постоянный мониторинг выявленных случаев заболевания, рассказывают про сам коронавирус, о рекомендациях и мерах профилактики", - говорится в сообщении.
В понедельник штаб сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.