Раздел о профилактике коронавируса появился на сайте мэра Москвы

В понедельник штаб сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.