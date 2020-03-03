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Туризм
2020-03-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200303/1567776024.html
В Тбилиси из-за коронавируса туристы массово отменяют брони гостиниц
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РИА Новости

В Тбилиси из-за коронавируса туристы массово отменяют брони гостиниц

15:39 03.03.2020
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© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
ТБИЛИСИ, 3 мар – РИА Новости. В Тбилиси туристы начали массово отменять весенние брони гостиниц из-за страха заразиться коронавирусом, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.
В стране выявлено всего три случая заражения коронавирусом, десятки человек находятся на карантине.
"Начались массовые отмены броней... Я лично управляю в Тбилиси шестью гостиницами, на 17 февраля загруженность броней на март и апрель с 54 процентов снизилась до четырех-пяти процентов, остальные — отменены", — заявил Алавердашвили в эфире телепередачи "Бизнес партнер" на Первом канале.
По его словам, зимний период не считается в Тбилиси сезонным, поэтому март — тот месяц, когда турпоток начинает расти. Алавердашвили добавил, что многие клиенты требуют вернуть им заранее заплаченные за бронь деньги, что не всегда является возможным.
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