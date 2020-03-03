В Тбилиси из-за коронавируса туристы массово отменяют брони гостиниц

ТБИЛИСИ, 3 мар – РИА Новости. В Тбилиси туристы начали массово отменять весенние брони гостиниц из-за страха заразиться коронавирусом, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

В стране выявлено всего три случая заражения коронавирусом, десятки человек находятся на карантине.

"Начались массовые отмены броней... Я лично управляю в Тбилиси шестью гостиницами, на 17 февраля загруженность броней на март и апрель с 54 процентов снизилась до четырех-пяти процентов, остальные — отменены", — заявил Алавердашвили в эфире телепередачи "Бизнес партнер" на Первом канале.