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Туризм
2020-03-03T17:16+0300
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Аргентина приглашает россиян на "край Земли" — в город Ушуаю
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РИА Новости

Аргентина приглашает россиян на "край Земли" — в город Ушуаю

17:16 03.03.2020
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© РИА Новости / Александр СоловскийПотерпевшее аварию судно "Лас Пальмас" пришвартовалось в аргентинском порту Ушуая
Потерпевшее аварию судно Лас Пальмас пришвартовалось в аргентинском порту Ушуая
© РИА Новости / Александр Соловский
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Аргентина предложила России совместно поработать над повышением привлекательности у туристов "края Земли" — города Ушуаи, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
В Ушуае останавливается много круизных лайнеров, чтобы затем отплыть в сторону Антарктиды. "По нашим подсчетам, около тысячи российских туристов в год проходит через Ушуаю", — сказал дипломат.
Это небольшой город, но принимает много состоятельных туристов со всего мира, которые могут себе позволить на две недели потом уйти в Антарктиду. "Все эти плавания на коммерческих судах стоят достаточно дорого — от 10 тысяч долларов. При таком потоке туристов в самом городе делать практически нечего. Руководство провинции думает над тем, чем привлечь еще иностранных туристов, направляющихся в Антарктиду", — пояснил Феоктистов.
"Здесь могут быть различные варианты, как можно было бы модифицировать, апгрейдить туристический бизнес Ушуаи. Если у нас будут какие-то предложения и заинтересованность, нам будут рады, в чем заверил нас губернатор", — добавил посол.
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