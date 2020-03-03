Аргентина приглашает россиян на "край Земли" — в город Ушуаю

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Аргентина предложила России совместно поработать над повышением привлекательности у туристов "края Земли" — города Ушуаи, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

В Ушуае останавливается много круизных лайнеров, чтобы затем отплыть в сторону Антарктиды. "По нашим подсчетам, около тысячи российских туристов в год проходит через Ушуаю", — сказал дипломат.

Это небольшой город, но принимает много состоятельных туристов со всего мира, которые могут себе позволить на две недели потом уйти в Антарктиду. "Все эти плавания на коммерческих судах стоят достаточно дорого — от 10 тысяч долларов. При таком потоке туристов в самом городе делать практически нечего. Руководство провинции думает над тем, чем привлечь еще иностранных туристов, направляющихся в Антарктиду", — пояснил Феоктистов.