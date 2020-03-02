Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса во Владимирской области, где пострадали 14 человек и один погиб, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Ирина Гавриченко.
Как сообщалось ранее, около 3.20 мск на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховце Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. По данным полиции, погиб пассажир 1967 года рождения, еще 14 человек пострадали. Четверо раненых были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.
По данным полиции, микроавтобус вез рабочих и врезался в стоящий на светофоре грузовик Mercedes.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264", - сказала Гавриченко.
Санкция статьи "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса заснул за рулем. Также прокуратура, которая начала проверку обстоятельств ДТП, отмечала, что лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом водитель не имел, а транспортное средство не оборудовано тахографом.