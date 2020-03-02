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2020-03-02T13:10+0300
https://ria.ru/20200302/1566791902.html
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
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РИА Новости

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

13:10 02.03.2020
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CC BY 3.0 / Paweł Marynowski / Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша
Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша
CC BY 3.0 / Paweł Marynowski /
Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша. Архивное фото
ТШЧАНКА (Польша), 2 мар - РИА Новости. Первое заседание суда об уничтожении захоронения советских солдат началось в польском городе Тшчанка в Великопольском воеводстве на северо-западе страны, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в Тшчанке. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы.
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Общественная организация "Курск" направила заявление в прокуратуру о том, что власти Тшчанки уничтожили захоронение советских солдат в нарушение законодательства. В ответ на это заявление прокуратура отказалась начать расследование. Организация обжаловала решение прокуратуры в суде.
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке". "Тшчанка, к сожалению, уже стала известна на международном уровне по этому поводу, в связи с тем, что нарушаются не только польские законы, а также международные стандарты сохранения мест памяти", - добавил он.
Говоря о важности процесса, Пискорский отметил, что суд должен решить, имеется ли состав преступления в действиях должностных лиц, "начиная от местного самоуправления и заканчивая руководством политизированного Института национальной памяти, которое... выступает в роли определенной исторической полиции".
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"Мы будем надеяться на то, что прокурор будет вынужден провести профессиональное, соответствующее всем стандартам расследование. И мы будем надеяться, что ответственные лица понесут не только моральную и общественно-политическую, но еще и правовую ответственность", - заявил Пискорский, напомнив, что 231 статья Уголовного кодекса Польши говорит о том, что "в случае злоупотребления полномочиями должностные лица могут получить до трех лет лишения свободы".
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
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По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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