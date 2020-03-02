В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

ТШЧАНКА (Польша), 2 мар - РИА Новости. Первое заседание суда об уничтожении захоронения советских солдат началось в польском городе Тшчанка в Великопольском воеводстве на северо-западе страны, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в Тшчанке. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы.
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Общественная организация "Курск" направила заявление в прокуратуру о том, что власти Тшчанки уничтожили захоронение советских солдат в нарушение законодательства. В ответ на это заявление прокуратура отказалась начать расследование. Организация обжаловала решение прокуратуры в суде.
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке". "Тшчанка, к сожалению, уже стала известна на международном уровне по этому поводу, в связи с тем, что нарушаются не только польские законы, а также международные стандарты сохранения мест памяти", - добавил он.
Говоря о важности процесса, Пискорский отметил, что суд должен решить, имеется ли состав преступления в действиях должностных лиц, "начиная от местного самоуправления и заканчивая руководством политизированного Института национальной памяти, которое... выступает в роли определенной исторической полиции".
"Мы будем надеяться на то, что прокурор будет вынужден провести профессиональное, соответствующее всем стандартам расследование. И мы будем надеяться, что ответственные лица понесут не только моральную и общественно-политическую, но еще и правовую ответственность", - заявил Пискорский, напомнив, что 231 статья Уголовного кодекса Польши говорит о том, что "в случае злоупотребления полномочиями должностные лица могут получить до трех лет лишения свободы".
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
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По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
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