В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился

СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Лидер секты Синчхончжи Ли Ман Хи, с которой началось массовое Лидер секты Синчхончжи Ли Ман Хи, с которой началось массовое заражение коронавирусом южнокорейском городе Тэгу , извинился перед гражданами за произошедшее, сделав земной поклон, а также заявил, что будет активно сотрудничать с правительством.

На город Тэгу приходится уже около 3081 случая заражения в стране. Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, будучи больной, посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего с этой сектой связывают уже более 2418 случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч прихожан Синчхончжи в Тэгу помещены под домашний карантин.

"Я прошу прощения… Мы активно сотрудничаем с правительством, мне действительно жаль. Мы сделаем все возможное… Мы сейчас отменили все собрания и не проводим никакие службы", - заявил лидер Синчхончжи на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube. В середине своей речи он опустился на колени и сделал земной поклон. Сам он и все окружающие носили маску.

Ли Ман Хи отметил, что мнение о несодействии Синчхончжи властям является недопониманием и что вместо того, чтобы обвинять друг друга, все в стране должны объединиться и остановить вирус, и "Бог поможет в этом". Он также продемонстрировал заключение от больницы от 29 февраля об отрицательном результате анализа на коронавирус.

После ухода Ли Ман Хи представитель секты пояснил журналистам, что в приходе религиозного движения в китайском Ухане 357 верующих, 356 из которых - граждане КНР, а еще один человек из Лаоса. Все собрания проводятся онлайн, и никто из верующих из Уханя с февраля прошлого года не приезжал в Южную Корею.

Ранее глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён сообщила, что по последним данным, один из верующих Синчхончжи 8 января вернулся из Уханя, но в службах не участвовал и зараженным не является. Сейчас в секте проверяют, был ли у него личный контакт с кем-то из других прихожан.

Представители секты особо подчеркнули, что все списки верующих получены непосредственно властями с серверов в офисах Синчхончжи, поэтому никакую информацию религиозная организация от правительства не скрывает. В списках указывается имя, адрес, возраст, пол и телефон. Властям передали контакты родителей или родственников тех, у кого не был указан номер телефона. Также отмечается, что указанные в списках адреса регистрации могут отличаться от реального адреса проживания, в связи с чем возникают недопонимания, но Синчхончжи не пыталась скрыть кого-то из своих прихожан.

Собравшиеся вблизи места проведения конференции люди выкрикивали и скандировали в громкоговорители лозунги и ругательства в адрес секты, заявляя, что она виновата в распространении вируса, что они "потеряли из-за нее своих детей".