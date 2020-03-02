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Религия и мировоззрение
2020-03-02T12:58+0300
https://ria.ru/20200302/1566690218.html
В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565135795_0:73:2998:1759_1036x0_80_0_0_da2df898ecec96083c0d1eb5ab78ccde.jpg
РИА Новости

В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился

11:52 02.03.2020 (обновлено: 12:58 02.03.2020)
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© REUTERS / YonhapМашины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
© REUTERS / Yonhap
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Лидер секты Синчхончжи Ли Ман Хи, с которой началось массовое заражение коронавирусом в южнокорейском городе Тэгу, извинился перед гражданами за произошедшее, сделав земной поклон, а также заявил, что будет активно сотрудничать с правительством.
На город Тэгу приходится уже около 3081 случая заражения в стране. Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, будучи больной, посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего с этой сектой связывают уже более 2418 случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч прихожан Синчхончжи в Тэгу помещены под домашний карантин.
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"Я прошу прощения… Мы активно сотрудничаем с правительством, мне действительно жаль. Мы сделаем все возможное… Мы сейчас отменили все собрания и не проводим никакие службы", - заявил лидер Синчхончжи на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube. В середине своей речи он опустился на колени и сделал земной поклон. Сам он и все окружающие носили маску.
Ли Ман Хи отметил, что мнение о несодействии Синчхончжи властям является недопониманием и что вместо того, чтобы обвинять друг друга, все в стране должны объединиться и остановить вирус, и "Бог поможет в этом". Он также продемонстрировал заключение от больницы от 29 февраля об отрицательном результате анализа на коронавирус.
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28 февраля, 08:00
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После ухода Ли Ман Хи представитель секты пояснил журналистам, что в приходе религиозного движения в китайском Ухане 357 верующих, 356 из которых - граждане КНР, а еще один человек из Лаоса. Все собрания проводятся онлайн, и никто из верующих из Уханя с февраля прошлого года не приезжал в Южную Корею.
Ранее глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён сообщила, что по последним данным, один из верующих Синчхончжи 8 января вернулся из Уханя, но в службах не участвовал и зараженным не является. Сейчас в секте проверяют, был ли у него личный контакт с кем-то из других прихожан.
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Представители секты особо подчеркнули, что все списки верующих получены непосредственно властями с серверов в офисах Синчхончжи, поэтому никакую информацию религиозная организация от правительства не скрывает. В списках указывается имя, адрес, возраст, пол и телефон. Властям передали контакты родителей или родственников тех, у кого не был указан номер телефона. Также отмечается, что указанные в списках адреса регистрации могут отличаться от реального адреса проживания, в связи с чем возникают недопонимания, но Синчхончжи не пыталась скрыть кого-то из своих прихожан.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Собравшиеся вблизи места проведения конференции люди выкрикивали и скандировали в громкоговорители лозунги и ругательства в адрес секты, заявляя, что она виновата в распространении вируса, что они "потеряли из-за нее своих детей".
Полиция направила большое количество сотрудников к месту проведения пресс-конференции для обеспечения безопасности.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
021120
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеТэгуЮжная КореяВ мире
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