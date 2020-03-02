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"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок
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РИА Новости
"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок
55 лет назад, 2 марта 1965 года, США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию "Раскаты грома". Это была самая долгая война в истории США, длившаяся почти 10 лет.
2020-03-02T11:03+0300
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"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок

11:03 02.03.2020
209
55 лет назад, 2 марта 1965 года, США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию "Раскаты грома". Это была самая долгая война в истории США, длившаяся почти 10 лет.
За эти годы американские вооруженные силы потеряли более 50000 тысяч человек. С вьетнамской стороны потери составили один миллион сто тысяч солдат северовьетнамских вооруженных сил и бойцов Национального фронта и, по минимальным подсчетам, два миллиона мирных жителей.
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