2020-03-02T11:03+0300
2020-03-02T11:03+0300
https://ria.ru/20200302/1566663069.html
"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок
55 лет назад, 2 марта 1965 года, США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию "Раскаты грома".
Это была самая долгая война в истории США, длившаяся почти 10 лет.
2020-03-02T11:03+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=72963284&type=mp4
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PT2M20S
"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок
55 лет назад, 2 марта 1965 года, США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию "Раскаты грома".
Это была самая долгая война в истории США, длившаяся почти 10 лет.
За эти годы американские вооруженные силы потеряли более 50000 тысяч человек. С вьетнамской стороны потери составили один миллион сто тысяч солдат северовьетнамских вооруженных сил и бойцов Национального фронта и, по минимальным подсчетам, два миллиона мирных жителей.