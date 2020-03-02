"Раскаты грома" для Вьетнама: 55 лет с начала бомбардировок

За эти годы американские вооруженные силы потеряли более 50000 тысяч человек. С вьетнамской стороны потери составили один миллион сто тысяч солдат северовьетнамских вооруженных сил и бойцов Национального фронта и, по минимальным подсчетам, два миллиона мирных жителей.