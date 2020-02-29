Косачев считает соглашение США с "Талибаном" предвыборным ходом Трампа

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

"Соединённые Штаты и афганское радикальное движение "Талибан" подписали в Катаре мирное соглашение, и если это поможет решению многочисленных проблем Афганистана, то можно только порадоваться", - сказал Косачев РИА Новости в субботу.

Вместе с тем, понятно, что "Трамп решал более прозаичную задачу - показать избирателям, что он уходит хоть из какой-то страны", поскольку президент США обещал это сделать давно, но в некоторых регионах, наоборот, получалось только наращивать присутствие, добавил он.

Косачев также отметил, что условия, которые включены в соглашение, вызывают вопросы.

"Дело, конечно, не в том, что "Талибан" обещает не дружить с "Аль-Каидой"* (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.), с которой он и так не дружил - но американскому избирателю вполне можно это "продать" как дипломатическую победу. Однако обещание вывести все войска США из Афганистана в течение 14 месяцев взамен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и другие страны" выглядит не очень серьёзно", - сказал политик.

Он напомнил, что Вашингтон обычно сам решает, кто на него "напал", кто является "террористами". "То есть опция для сохранения статус-кво остаётся, но зато "историческое" соглашение под выборы есть. Поэтому будем смотреть, что получится на самом деле", - заключил сенатор.

Согласно документу, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.