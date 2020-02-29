Косачев считает соглашение США с "Талибаном" предвыборным ходом Трампа

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что соглашение США с "Талибаном", по которому Вашингтон значительно сокращает свой контингент в Афганистане, американский президент Дональд Трамп может представить как "историческое", хотя оно подготовлено "под выборы".
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
"Соединённые Штаты и афганское радикальное движение "Талибан" подписали в Катаре мирное соглашение, и если это поможет решению многочисленных проблем Афганистана, то можно только порадоваться", - сказал Косачев РИА Новости в субботу.
Вместе с тем, понятно, что "Трамп решал более прозаичную задачу - показать избирателям, что он уходит хоть из какой-то страны", поскольку президент США обещал это сделать давно, но в некоторых регионах, наоборот, получалось только наращивать присутствие, добавил он.
Косачев также отметил, что условия, которые включены в соглашение, вызывают вопросы.
"Дело, конечно, не в том, что "Талибан" обещает не дружить с "Аль-Каидой"* (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.), с которой он и так не дружил - но американскому избирателю вполне можно это "продать" как дипломатическую победу. Однако обещание вывести все войска США из Афганистана в течение 14 месяцев взамен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и другие страны" выглядит не очень серьёзно", - сказал политик.
Он напомнил, что Вашингтон обычно сам решает, кто на него "напал", кто является "террористами". "То есть опция для сохранения статус-кво остаётся, но зато "историческое" соглашение под выборы есть. Поэтому будем смотреть, что получится на самом деле", - заключил сенатор.
Согласно документу, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.
Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения своих членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России