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Замир Кабулов проведет переговоры с главами делегации США и "Талибана"
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РИА Новости

Замир Кабулов проведет переговоры с главами делегации США и "Талибана"

14:32 29.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Песня
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Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что на полях церемонии подписания мирного соглашения между США и движением "Талибан" в Катаре встретился с главой американской делегации Залмаем Халилзадом, а в субботу будет разговаривать с руководителем движения муллой Абдул Гани Барадаром.
"Мы вчера долго общались в Халилзадом, сегодня обязательно буду общаться с муллой Барадаром", - отметил Кабулов РИА Новости.
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Вчера, 14:28
Кабулов: соглашение США с талибами должно содержать пункт о диалоге
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
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Залмай ХалилзадЗамир КабуловАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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