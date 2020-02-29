В Австрии число зараженных коронавирусом достигло восьми, сообщили СМИ

ВЕНА, 29 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии уже достигло восьми, сообщают австрийские СМИ.
В субботу стало известно, что вирус обнаружили у семейной пары из округа Корнойбург в Нижней Австрии, которая контактировала с заражённой парой из Вены. В пятницу также подтвердился первый случай заражения в Штирии. В австрийской столице зафиксированы три случая, в Инсбруке (Тироль) - два.
Ранее сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса.
Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса