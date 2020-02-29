В Австрии число зараженных коронавирусом достигло восьми, сообщили СМИ

Туристы на одной из улиц Милана

ВЕНА, 29 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Австрии уже достигло восьми, сообщают австрийские СМИ.

В субботу стало известно, что вирус обнаружили у семейной пары из округа Корнойбург в Нижней Австрии, которая контактировала с заражённой парой из Вены. В пятницу также подтвердился первый случай заражения в Штирии. В австрийской столице зафиксированы три случая, в Инсбруке (Тироль) - два.

Ранее сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса.

Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.