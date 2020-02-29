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Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе
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РИА Новости

Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе

11:11 29.02.2020 (обновлено: 12:27 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко прокомментировала в Instagram Stories трагедию, которая произошла во время празднования ее дня рождения в московском банном комплексе.

"Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон", — сказала она.

По словам девушки, она не может рассказать никаких подробностей, поскольку подписала соглашение о неразглашении информации.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате два человека погибли на месте, еще один (муж Диденко) позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 03:11
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Не поленился, пошел посмотрел сториз у неё. Эммм... Что в голове? Потеряла друзей, мужа и сидит штампует сториз? Серьёзно? Наверно я сильно постарел и пропустил моменты когда мир потихоньку сошел с ума.
29 февраля, 11:33
Константин Деткин
12501200
блогер - читай бездельник. без профессии, со скудным умишкой, и раздутым эго. медиа контент это не продукт, это жалкая визуализация части бестолковой жизни вот таких экземпляров. НЕ герои нашего времени.
29 февраля, 11:32
Evgeniy Domichev
11001200
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