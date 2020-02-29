Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко прокомментировала в Instagram Stories трагедию, которая произошла во время празднования ее дня рождения в московском банном комплексе.
"Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон", — сказала она.
По словам девушки, она не может рассказать никаких подробностей, поскольку подписала соглашение о неразглашении информации.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате два человека погибли на месте, еще один (муж Диденко) позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.