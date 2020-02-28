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Украина не планирует закрывать границы для недопущения коронавируса
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РИА Новости

Украина не планирует закрывать границы для недопущения коронавируса

20:32 28.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
Участники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Украина не рассматривает закрытие границ как способ не допустить появления коронавируса в стране, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант (закрытие границ – ред.), как и все другие страны мира", - заявил Пристайко в эфире телеканал "Украина 24".
Глава МИД напомнил, что на границах Украины усилили проверку граждан, въезжающих в страну.
"Десятки тысяч людей уже проверены пограничниками, нашими врачами. И как вы знаете, пока что нет случаев (инфицирования - ред.) на территориальный Украине", - добавил глава внешнеполитического ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек.
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Распространение нового коронавирусаВадим ПристайкоКоронавирусыМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зараза к заразе не пристаёт)))
28 февраля, 20:42
Сергей Новиков
01101838
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