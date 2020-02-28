Глава МИД Британии выразил поддержку усилиям Турции по Идлибу

ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия поддерживает Британия поддерживает Турцию в ее усилиях договориться о прекращении огня в Идлибе и созывает экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Доминик Рааб

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

"Я осуждаю убийство как минимум 33 военных в Идлибе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, в усилиях договориться о немедленном прекращении огня. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения ситуации. Мы созываем экстренное заседание СБ ООН сегодня в Нью-Йорке", — говорится в заявлении министра.

По его словам, произошедшее подтверждает "безответственное поведение Сирии и России" в Идлибе.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.