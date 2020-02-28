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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T19:36+0300
https://ria.ru/20200228/1565346234.html
Глава МИД Британии выразил поддержку усилиям Турции по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/152421/84/1524218413_0:69:2000:1195_1036x0_80_0_0_c0445b0f0b1ec2489845498d0d3da257.jpg
РИА Новости

Глава МИД Британии выразил поддержку усилиям Турции по Идлибу

18:14 28.02.2020 (обновлено: 19:36 28.02.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamНовый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия поддерживает Турцию в ее усилиях договориться о прекращении огня в Идлибе и созывает экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.
"Я осуждаю убийство как минимум 33 военных в Идлибе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, в усилиях договориться о немедленном прекращении огня. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения ситуации. Мы созываем экстренное заседание СБ ООН сегодня в Нью-Йорке", — говорится в заявлении министра.
По его словам, произошедшее подтверждает "безответственное поведение Сирии и России" в Идлибе.
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Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеДоминик РаабВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ВеликобританияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Беспринципность и подлость этих ребят просто поражает.
28 февраля, 18:36
iibrovkin
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