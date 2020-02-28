США предлагали помощь Ирану по борьбе с коронавирусом, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США предлагали помощь Ирану по борьбе с США предлагали помощь Ирану по борьбе с коронавирусу , заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей.

"Мы предлагали помощь Исламской Республике Иран ", - сказал Помпео. Он отметил, что в настоящее время действует созданный совместно с властями Швейцарии гуманитарный канал, который позволяет доставлять в Иран необходимые гуманитарные товары.

Госсекретарь добавил, что в Иране нет прочной инфраструктуры здравоохранения, выразив обеспокоенность, что Тегеран не делится информацией по распространению заболевания.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало разрешение на поставку медикаментов и продовольствия в Иран.

По информации ведомства, соответствующие транзакции разрешены уже с четверга.

В октябре 2019 года при помощи Швейцарии был создан соответствующий финансовый канал по доставке гуманитарных товаров. Первые три партии медикаментов прошли еще в январе, однако они осуществлялись в пилотном режиме. Теперь граждане США или Швейцарии, которые получат от минфина США соответствующее разрешение, смогут заниматься поставкой таких грузов.

"Швейцарский канал" создан в качестве исключения из санкций, введенных США против Ирана по обвинениям в поддержке терроризма.

В свою очередь вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в начале февраля называл заявления США об отсутствии ограничений на лекарства и продукты для Ирана ложью. По его словам, в различных странах у Ирана имеются миллиарды долларов, но тратить их на покупку лекарств или продуктов США не разрешают.