На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Неизвестные сторонники движения тюремной идеологии уничтожили траурный венок, цветы и повесили табличку с угрозами на месте гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске, защитившего девушек, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.
"Средства массовой информации опубликовали статью о том, что в Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели 17-летнего подростка, вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом. Они уничтожили траурный венок, растоптали цветы и повесили табличку с угрозами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, уточняется в сообщении.
Ранее руководитель следственного отдела по Центральному району Челябинска Евгений Бабич сообщал РИА Новости, что обвиняемый в убийстве молодого человека арестован, обвиняемый был ранее судим.
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