На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок

"Средства массовой информации опубликовали статью о том, что в Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели 17-летнего подростка, вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом. Они уничтожили траурный венок, растоптали цветы и повесили табличку с угрозами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.