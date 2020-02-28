Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T17:10+0300
https://ria.ru/20200228/1565342539.html
На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565342173_0:33:1025:609_1036x0_80_0_0_2e7751c066e08c0023679d8f23f42dce.jpg
РИА Новости

На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок

17:10 28.02.2020
11240
© Фото : страница "Типичный Челябинск" во ВКонтактеМесто гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске
Место гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске
© Фото : страница "Типичный Челябинск" во ВКонтакте
Место гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Неизвестные сторонники движения тюремной идеологии уничтожили траурный венок, цветы и повесили табличку с угрозами на месте гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске, защитившего девушек, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.
"Средства массовой информации опубликовали статью о том, что в Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели 17-летнего подростка, вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом. Они уничтожили траурный венок, растоптали цветы и повесили табличку с угрозами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, уточняется в сообщении.
Ранее руководитель следственного отдела по Центральному району Челябинска Евгений Бабич сообщал РИА Новости, что обвиняемый в убийстве молодого человека арестован, обвиняемый был ранее судим.
Миахил Токписев
4 апреля 2019, 08:00
"Никто, кроме него, не вмешался": астраханец погиб, защищая школьников
4126827
Обсудить 3
Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Принадлежность к АУЕ и ему подобным сообществам должна быть приравнена к экстремизму и караться тюремным сроком.
28 февраля, 17:16
euex- ukrainian
3500000
Этим фактом уже ФСБ должно заинтересоваться...
28 февраля, 17:15
Александр Белой
2201000
Рекомендуем
Вертолет
В Астраханской области разбился вертолет
Ученики в школе
В зеленоградской школе умерла ученица
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приняла меры безопасности на сирийско-турецкой границе
Лондон
Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первого погибшего от коронавируса
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Михаил Шмаков
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Оливковое масло на сковородке
Ученые выяснили, теряет ли оливковое масло свои свойства при жарке
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Лента новостейМолния