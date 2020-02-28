Мишустин: средства на нацпроекты должны использоваться по назначению

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства на нацпроекты должны использоваться по назначению, кабмин рассчитывает на поддержку правоохранительных органов в выявлении и пресечении возможного нецелевого расходования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании Президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам Мишустин указал на необходимость грамотного распоряжения средствами на нацпроекты. "(Нужно) следить, чтобы они использовались по назначению, давали максимальный социально-экономический эффект для всей страны в целом и для каждого отдельного региона в частности", - сказал премьер.
"Необходимо заблаговременно выявлять и предупреждать риски их возможного нецелевого использования, здесь мы, в том числе, рассчитываем на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и других ведомств", - добавил он.
Он попросил федеральные и региональные органы незамедлительно представлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов. "Соответственно, Генпрокуратуру, МВД и ФСБ сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что такая работа активно шла в 2019 году. "По итогам проверок выявлены были нарушения, в том числе и квалифицируемые как преступления, которые подпадают под действие УК РФ, но в основном речь шла о подозрении в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий, заключении контрактов с сомнительными исполнителями", - добавил премьер.
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