Мишустин: средства на нацпроекты должны использоваться по назначению

На заседании Президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам Мишустин указал на необходимость грамотного распоряжения средствами на нацпроекты. "(Нужно) следить, чтобы они использовались по назначению, давали максимальный социально-экономический эффект для всей страны в целом и для каждого отдельного региона в частности", - сказал премьер.

"Необходимо заблаговременно выявлять и предупреждать риски их возможного нецелевого использования, здесь мы, в том числе, рассчитываем на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и других ведомств", - добавил он.

Он отметил, что такая работа активно шла в 2019 году. "По итогам проверок выявлены были нарушения, в том числе и квалифицируемые как преступления, которые подпадают под действие УК РФ, но в основном речь шла о подозрении в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий, заключении контрактов с сомнительными исполнителями", - добавил премьер.