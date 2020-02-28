В Краснодарском крае арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, арестован на Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, арестован на Кубани сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, 20 июня 2016 года в поселке Звезда на Кубани отчим девочки подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, однако до дома так и не дошла. По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. Длительное время ребенка не удавалось найти, и лишь в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков. В этот же день следователи выехали на указанное место, где и обнаружили их.

Позже, благодаря работе следователей, был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки.

Со слов подозреваемого, девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя её, нанес ребёнку удар молотком в область головы. В последующем с целью сокрытия следов преступления мужчина вывез тело убитой в соседний населенный пункт, где спрятал в поле. В ходе допроса мужчина сообщил следователю о том, что надписи на строениях, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он, уточнили в ведомстве.

"Сегодня, 28 февраля 2020 года по ходатайству следователя в отношении 63-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.