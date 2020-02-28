Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T14:30+0300
https://ria.ru/20200228/1565327161.html
В Краснодарском крае арестовали подозреваемого в убийстве ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

14:30 28.02.2020
1118
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, арестован на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
По данным ведомства, 20 июня 2016 года в поселке Звезда на Кубани отчим девочки подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, однако до дома так и не дошла. По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. Длительное время ребенка не удавалось найти, и лишь в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков. В этот же день следователи выехали на указанное место, где и обнаружили их.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 февраля, 16:03
Следователи проверят сообщение об исчезновении ребенка на Алтае
Позже, благодаря работе следователей, был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки.
Со слов подозреваемого, девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя её, нанес ребёнку удар молотком в область головы. В последующем с целью сокрытия следов преступления мужчина вывез тело убитой в соседний населенный пункт, где спрятал в поле. В ходе допроса мужчина сообщил следователю о том, что надписи на строениях, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он, уточнили в ведомстве.
"Сегодня, 28 февраля 2020 года по ходатайству следователя в отношении 63-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в данный момент расследование уголовного дела продолжается.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
16 февраля, 21:50
Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка
1021150
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Ученики в школе
В зеленоградской школе умерла ученица
Молоток в зале судебных заседаний
В Марий Эл осудили девушек-подростков, зарезавших мужчину
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после нападения собак на девочку под Самарой
Кресла для судей в зале заседаний
Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу
ТВ-пульт
Ростовскому ветерану вернули два телевизора, изъятых за долги внучки
Рентгеновский снимок
Калининградка подала в суд на больницу, где дважды не увидели перелома
Место гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске
На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок
Статуя Фемиды
Суд приговорил двух мужчин за убийство ветерана к 16 и 18 годам
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек
Драка во время выступления Татьяны Булановой в Рязани
В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
Мать подбросила младенца в туалет роддома в Братске: видео
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния