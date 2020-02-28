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Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах
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РИА Новости

Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах

14:21 28.02.2020 (обновлено: 14:22 28.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете "клеток" в залах судебных заседаний получил положительный отзыв правительства РФ, в нем учтены рекомендации ЕСПЧ, остаются вопросы в финансовой части, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в пятницу на встрече руководства палаты с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Есть положительное заключение правительства, в документе учтены решения ЕСПЧ. Все, что нужно, все это учтено. Законопроект может быть принят в первом чтении Госдумой", - сказал Клишас.
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Он также уточнил, что остаются вопросы, связанные с финансовой частью. "Мы это тоже обсудили, есть предложения, может быть, перераспределить ответственность за эту сферу. Может быть, передать некоторые моменты, связанные с обеспечением безопасности транспортировки лиц, которых доставляют в зал суда, и безопасности зала суда ФСИН", - отметил Клишас.
По его словам, сенаторы просят премьера не снимать этот вопрос с повестки и дать поручение аппарату правительства прорабатывать эту тему. "Мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул законодатель.
Он также напомнил, что Россия за каждое неисполнение решения ЕСПЧ о запрете "клеток" в судах "платит семь с лишним тысяч евро", на конец прошлого года было более двухсот таких дел. "Сейчас будет вал", - полагает парламентарий.
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"По вопросу, о чем вы сказали, о содержании людей в клетке в судах. Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника, еще до суда. Это недопустимо. Полностью это поддерживается", - сказал, в свою очередь, Мишустин.
При этом он отметил, что нельзя не учитывать вопросы обеспечения безопасности присутствующих в зале суда. "Мы внимательно рассмотрим эти вопросы совместно с МВД и, соответственно, я думаю, примем в ближайшее время соответствующие решения", - добавил премьер.
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