Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете "клеток" в залах судебных заседаний получил положительный отзыв правительства РФ, в нем учтены рекомендации Законопроект о запрете "клеток" в залах судебных заседаний получил положительный отзыв правительства РФ, в нем учтены рекомендации ЕСПЧ , остаются вопросы в финансовой части, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в пятницу на встрече руководства палаты с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

"Есть положительное заключение правительства, в документе учтены решения ЕСПЧ. Все, что нужно, все это учтено. Законопроект может быть принят в первом чтении Госдумой", - сказал Клишас.

Он также уточнил, что остаются вопросы, связанные с финансовой частью. "Мы это тоже обсудили, есть предложения, может быть, перераспределить ответственность за эту сферу. Может быть, передать некоторые моменты, связанные с обеспечением безопасности транспортировки лиц, которых доставляют в зал суда, и безопасности зала суда ФСИН", - отметил Клишас.

По его словам, сенаторы просят премьера не снимать этот вопрос с повестки и дать поручение аппарату правительства прорабатывать эту тему. "Мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул законодатель.

Он также напомнил, что Россия за каждое неисполнение решения ЕСПЧ о запрете "клеток" в судах "платит семь с лишним тысяч евро", на конец прошлого года было более двухсот таких дел. "Сейчас будет вал", - полагает парламентарий.

"По вопросу, о чем вы сказали, о содержании людей в клетке в судах. Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника, еще до суда. Это недопустимо. Полностью это поддерживается", - сказал, в свою очередь, Мишустин.